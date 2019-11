Lektor: Macron kan gøre Mette F.'s asyldrøm troværdig

Det mener statsminister Mette Frederiksen (S), der mandag rejser til Frankrig for at drøfte sit ønske med præsident Emmanuel Macron.

Macron vil se positivt på hendes planer om at lave asylsystemet om, så der oprettes modtagecentre uden for EU. Det vurderer Jørn Boisen.

Han er lektor og institutleder ved Københavns Universitet, hvor han blandt andet forsker i fransk og europæisk politik.

- Det vil umiddelbart blive godt modtaget, fordi den franske regering har for halvandet år siden fremsat nogle forslag, der gik lidt i samme retning.

- Asylproblemet er det samme i Frankrig, som det er i Danmark. Det vil sige, at det kun er en brøkdel af dem, der søger, som får det. Og så har man en stor bunke asylansøgere, som man ikke ved, hvad man skal stille op med, siger han.

I februar 2018 fremlagde Socialdemokratiet en model med modtagecentre uden for Europa. Den skulle gøre det muligt for flygtninge at søge om asyl uden at begive sig ud på en farefuld færd over eksempelvis Middelhavet.

Mens asylsagerne behandles, ønsker partiet, at ansøgerne opholder sig på centrene.

Ifølge Jørn Boisen har Danmark ikke tætte forbindelser til hverken de nordafrikanske lande eller til Mellemøsten, hvor centrene formentlig skal ligge. Det har Frankrig til gengæld, og derfor er mødet vigtigt for Danmark.

- Frankrig vil gerne have en løsning, og de vil gerne have støtte til det fra eksempelvis Danmark, siger han.

Statsministeren er internationalt blevet fremhævet som en hardliner på asylområdet. Derfor vil det også få en stor betydning for Mette Frederiksens chancer for at skabe tilslutning til sit ønske, hvis hun får Macron med sig, vurderer Jørn Boisen.

- Hvis hun kan få støtte fra Macron, der er på det politiske midterspektrum, vil det styrke hendes sag. Det vil vise, at det ikke bare er en fantasi, hun har, men at det kan lade sig gøre med Frankrigs opbakning.

- Det vil give hendes tanker troværdighed, siger institutlederen.

Modtagecentrene kan ikke oprettes uden videre. Ifølge Jørn Boisen har landene blandt andet en række juridiske udfordringer, hvis Mette Frederiksens asyldrøm skal gå i opfyldelse.

Bliver der oprettet centre uden for EU, kan det blokere for, at man spontant kan søge asyl i Danmark.