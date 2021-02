Lejere taber stor retssag mod Frederiksberg Boligfond

215 lejere taber mandag en stort anlagt retssag mod Frederiksberg Boligfond. De har ikke forkøbsret til at købe godt 300 lejligheder til en meget lav pris, som følger af et gammelt skøde.

Såfremt lejerne havde fået medhold og havde kunnet købe lejlighederne for 2,9 millioner kroner, ville boligfonden formentlig være tvunget ud i en konkurs.

Nu skal dialogen genoprettes, lyder det fra fondens formand, Flemming Brank, i en pressemeddelelse.

- Vi er glade for at få en dom i sagen. Men vi ved også, at de af vores lejere, som er en del af sagen, ser anderledes på det. De seneste år har trukket veksler på både beboere og på fondens bestyrelse, udtaler han.

Sagen er opstået, fordi boligfonden besluttede at sælge to ejendomme - Den Sønderjyske By og Svalegården- til kapitalfonden Blackstone for næsten en milliard kroner.

Men udsigten til den amerikanske kapitalfonds indtog og risikoen for huslejestigninger fik en del beboere op på barrikaderne.

Undervejs i processen fandt de et skøde fra 1932. Ifølge det havde kommunen forkøbsret ved et eventuelt salg. Og hvis kommunen ikke ville benytte sig af muligheden, skulle den gives videre til en forening af lejere.

Den tvivl, som skødet rejste, og beboernes beslutning om at stævne boligfonden fik i efteråret Blackstone til at trække sig fra handlen.