Jazzhus Montmartre har huset mange forskellige musikere og kendisser for eksempel både Stevie Wonder og Roger Moore. (Arkivfoto)

Legendarisk jazzklub aflyser koncerter og fyrer direktøren

Det historiske spillested Jazzhus Montmartre i København indstiller alle koncerter.

Beslutningen træder i kraft øjeblikkeligt, oplyser jazzhuset i en pressemeddelelse onsdag.

Samtidig er husets direktør og musikchef opsagt, husets timelønnede tjenere, afviklere og lydteknikere er sendt hjem, og lejemålet er opsagt.

På grund af et loft på 35 publikummer per koncert kan driften ikke fortsætte.

Støtte og finansiering fra 2021 og frem er utilstrækkelig til at overleve coronakrisen, fremgår det.

Det sker, på trods af at Københavns Kommune tidligere i år indstillede Jazzhus Montmartre til at blive et regionalt spillested med udsigt til både støtte fra stat og kommune.

Det ville have reddet klubben i coronakrisen og sikret spillestedet på den lange bane, men Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik valgte at tilsidesætte indstillingen, oplyser bestyrelsesformand for Jazzhus Montmartre Michael Christiansen.

Huset er en non-profitinstitution og har behov for omkring 2,4 millioner kroner årligt i tilskud fra stat, kommune og fonde for at løbe rundt.

Selv om kommunen har bevilget sin part, så er der ikke nok støtte fra staten.

Montmartre har årligt afholdt omkring 230 koncerter for over 12.000 publikummer og med mere end 600 udøvende musikere på scenen.

Jazzklubben har rødder tilbage til 1959 og har afholdt tusindvis af koncerter. Stjerner som Roger Moore og Stevie Wonder har sat deres ben i den gamle klub.