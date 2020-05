Ledigheden er steget med 48.000 under coronakrisen

Coronakrisen har tæret hårdt på dansk økonomi og beskæftigelsen.

Det meddeler Finansministeriet i Økonomisk Redegørelse, som finansminister Nicolai Wammen (S) præsenterer tirsdag.

I redegørelsen fremgår det, at ledigheden er steget med 48.000 personer siden begyndelsen af coronakrisen.

- Det er en stor stigning, siger finansministeren på et pressemøde.

- Men uden hjælpepakkerne havde situationen set væsentligt værre ud, siger han.

Folketingets partier har gennem de seneste måneder lavet hjælpepakker til erhvervslivet, som blandt andet har indeholdt en ordning med lønkompensation til virksomheder, så fyringer kunne undgås.

- Frem til 18. maj har vi med lønkompensation hjulpet cirka 200.000 personer, mens samfundet har været lukket ned, siger Nicolai Wammen.

I år forventer Finansministeriet, at den private beskæftigelse falder med 74.000 personer, mens der er udsigt til en stigning på 6000 personer i beskæftigelsen i den offentlige sektor.

Det giver samlet set et fald på 68.000 personer i beskæftigelsen i år.

Næste år ventes en gradvis genopretning af dansk økonomi, og det giver udsigt til, at beskæftigelsen vil stige med cirka 20.000 personer, fremgår det af den økonomiske redegørelse.

11. marts annoncerede statsminister Mette Frederiksen (S) en omfattende nedlukning af det danske samfund.

Skoler og daginstitutioner blev lukket, og det samme skete for butikker, restauranter og mange andre funktioner i samfundet.

Nedlukningen, som siden er blevet afløst af en gradvis genåbning af samfundet, har resulteret i stor nedgang i væksten i dansk økonomi.

Økonomien i Danmark kommer til at skrumpe med 5,3 procent i år grundet nedlukningen af samfundet, fremgår det af redegørelsen.

- Det er et hårdt tilbageslag, som vil kunne mærkes i det danske samfund, siger Nicolai Wammen.

Ifølge redegørelsen forventer regeringen dog et plus på fire procent på væksten i bruttonationalproduktet (bnp) næste år.

- Dermed er vi ikke fuldt på højde med det tabte, men vi vil være på ret kurs i 2021, siger finansministeren.

Han peger på, at der er lyspunkter fremadrettet. For eksempel steg salget i detailhandlen en lille smule i april.

- Danskerne er med andre ord begyndt at svinge dankortet igen. Det er rigtig positivt for både den enkelte og for dansk økonomi. Det giver håb for genopretningen, siger Nicolai Wammen.