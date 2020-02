I en undersøgelse fra Als Research har man spurgt 388 ansatte ved jobcentre i København. Hver tredje siger, at de oplever, at etniske minoritetskvinder føler sig presset til ikke at tage job. (Arkivfoto)

Ledige indvandrerkvinder føler jobpres

Nogle etniske minoritetskvinder siger på jobcentre i København, at de føler sig presset til ikke at tage job. Kommunerne skal stille højere krav til kvinderne.

Hver tredje medarbejder på et jobcenter i København har mødt ledige etniske minoritetskvinder, som direkte har givet udtryk for, at de oplever pres fra deres familie eller omgangskreds for at undgå job.

Ledige etniske minoritetskvinder har en oplevelse af, at de bliver presset af deres familier eller omgangskreds til ikke at stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

