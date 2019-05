Ledere i daginstitutioner: Vi giver ikke børnene nok omsorg

Tom Madsen er leder i institutionen Børneliv i Sunds. Her sker det flere gange om ugen, at børn bliver overladt til sig selv, forklarer han.

"Konsekvensen i sidste ende er mistillid. Børnene har en oplevelse af, at voksne er nærværende, og så er de det ikke alligevel. Så oplever børnene, at de selv må tage affære, og de får med tiden et handlemønster, hvor de ikke går til de voksne, for det kan være lige meget," siger han til Jyllands-Posten.

790 af omkring 3.000 ledere har svaret på rundspørgen, og 598 af disse oplever en eller flere gange i løbet af en almindelig uge, at børn ikke får tilstrækkelig omsorg fra personalet.

"Jeg ser hver dag, at der er børn, som ikke får den omsorg, de har behov for, men som klarer nogle følelsesmæssige situationer og praktiske ting selv," skriver en leder i sit uddybende svar på rundspørgen.

"Personalet bruger typisk mest tid på de udadreagerende børn, så de mere stille børn kan mangle omsorg," skriver en anden.

"Børnenes selvværd er alarmerende og næsten ikkeeksisterende. De har brug for at blive set og oplevet og få en følelse af, at de er gode nok, men den omsorg har vi svært ved at nå at give," skriver en tredje.

Rundspørgens resultater er "bekymrende", mener Charlotte Ringsmose, psykolog og professor ved Aalborg Universitet.

"Det er den mest formative periode i et menneskes liv. Det er ikke noget, man skal tage let på," siger hun til Jyllands-Posten.

Med en uge til folketingsvalget står forholdene i landets daginstitutioner højt på den politiske dagsorden. Både S og V vil ansætte flere pædagoger - men ingen af partierne har lagt konkrete pengebeløb frem - mens SF kræver minimumsnormeringer, og De Radikale vil ansætte 4.500 flere pædagoger.

Normeringer er dog ikke i sig selv lig med kvalitet, påpeger Charlotte Ringsmose:

"Det, som forskningen entydigt peger på som den vigtigste faktor, er personalets uddannelse."