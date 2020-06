Ledere frygter skattesmæk: Feriepenge skal være frivillige

Lederne påpeger, at de mere end 400.000 danskere, der betaler topskat, risikerer at skulle betale mere i skat, hvis de får pengene nu, end hvis de venter til pensionsalderen, som det oprindeligt var meningen.

- Hvis man tjener over topskattegrænsen, bliver du knaldet af topskat, hvis du udbetaler pengene, mens de fleste, når de går på pension, har en lavere skatteprocent og vil derfor få flere penge i hænderne til den tid, siger direktør Henrik Bach Mortensen.

- Det er over 400.000 danskere, der står i det her dilemma. Jeg tror, at rigtig mange gerne vil vente med at få udbetalt pengene, siger han.

For at betale topskat skal man tjene mere end 531.000 kroner i 2020.

Hvis man tjener over det beløb og får udbetalt feriepengene, skal man af med 15 procent ekstra i skat af beløbet sammenlignet med dem, der tjener mindre end 531.000 kroner.

Nogle vælger at indbetale ekstra på deres pensionsopsparing for at undgå at betale topskat og i stedet få pengene udbetalt som pensionist.

Henrik Bach Mortensen anerkender, at det er en mulighed, hvis feriepengene skal udbetales, men mener ikke, at det er løsningen for alle.

- Det er en mulighed at indbetale ekstra i pension, og det vil nogle givetvis vælge at gøre, men vi mener bare, at det skal være frivilligt, så man kun få udbetalt pengene, som man selv ønsker, siger han.

Ritzau forsøgte mandag at få afklaret, om udbetalingen af feriepenge er tvungen, men Beskæftigelsesministeriet er ikke vendt tilbage med et svar.

Der er indefrosset fem ugers feriepenge grundet en ændring i ferieloven.

Pengene skulle egentlig først være udbetalt, når den enkelte går på pension.

Tre af ugerne bliver udbetalt for at sætte gang i forbruget efter coronakrisen.