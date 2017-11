Ledende bandemedlem fængslet for våben i campingvogn

Et ledende medlem af den københavnske bande Brothas er fredag blevet varetægtsfængslet for besiddelse af to skydevåben.

Der er tale om en revolver af mærket Zastava med seks patroner og en pistol af mærket Mauser.

I fredagens grundlovsforhør valgte dommeren i Københavns Dommervagt at lukke dørene for offentligheden.

Derfor er det ikke klart, hvordan politiet mener at kunne knytte bandelederen til de to våben. Det er heller ikke oplyst, om våbnene efter politiets opfattelse har været benyttet i forbindelse med den verserende bandekonflikt.

I sigtelsen kan man dog læse, at den fængslede ifølge politiet har ligget inde med våbnene med henblik på, at de skulle kunne bruges i kampen mod medlemmer af banden Loyal to Familia.

Den 32-årige bandeleder nægter sig skyldig, men blev varetægtsfængslet i foreløbigt 26 dage.

Efter flere måneder med hyppige skyderier er skuddene stilnet af. Det er således godt to uger siden, at der senest blev affyret skud i København.

Ved den lejlighed blev en 22-årig mand om eftermiddagen 9. november dræbt ved Mjølnerparken på Ydre Nørrebro.

Et par dage efter drabet, der var konfliktens tredje, lykkedes det tilsyneladende en gruppe fædre at mægle en form for våbenhvile.

I første omgang skal banderne have indvilget i at lægge våbnene i en måned, og siden indgåelsen af aftalen er ingen altså blevet skudt.

Samtidig har Københavns Politi valgt at opretholde en omfattende visitationszone. Senest blev den forlænget torsdag.

Fredag har politiet desuden vurderet, at det fortsat er påkrævet at forlænge lukningen af et tilholdssted for Loyal To Familia i Tingbjerg.

Forbuddet trådte første gang i kraft 27. oktober. Det skete ud fra hensynet til naboernes tryghed og sikkerhed, da lokalerne ligger i en bygning, der også huser flere forretninger, et bibliotek og en ungdomsklub.

Den fortsatte lukning sker, da Københavns Politi på baggrund af efterforskning og monitering vurderer, at konflikten endnu ikke er løst.

- Vi kan konstatere, at man fortsat bevæbner sig i bandemiljøet, og at der stadig er spændinger imellem de grupper, der har ligget i væbnet konflikt. Dette har ikke ændret sig, selv om der ikke er skudt i 14 dage, siger politiinspektør Torben Svarrer.

- Vi vurderer, at der fortsat er betydelig risiko for angreb, og derfor opretholder vi lukningen af bandetilholdsstedet af hensyn til de øvrige borgeres tryghed og sikkerhed.

Lukningen betyder konkret, at det er forbudt at tage ophold i kælderen på adressen Ruten 14 i Tingbjerg. Forbuddet gælder frem til 8. december.