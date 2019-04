Le Pen ser bort fra uenighed og omfavner Dansk Folkeparti

Her var hun til møde med Dansk Folkepartis Søren Espersen i hans egenskab som formand for Udenrigspolitisk Nævn.

- Jeg vil gerne sige, at det er en stor glæde for mig at være her og møde det første parti i Europa, der har klarsyn nok til at erkende det problem, som alle forstår.

- Det er immigration og indvandring. En stor bekymring for mange i Europa, sagde Marine Le Pen efter mødet.

Dansk Folkeparti, Rassemblement National og flere andre partier er indgået i en alliance, Bevægelsen for Nationernes og Frihedens Europa forud for valget til EU-Parlamentet 26. maj.

Og her bliver det ifølge Marine Le Pen ikke noget problem, at de forskellige partier har meget forskellige syn på en række politiske områder. Søren Espersen sagde da også, at de to partier "givetvis ser meget forskelligt" på mange ting.

- Selvfølgelig er der forskelle mellem os. Men immigration har konsekvenser for alle, så derfor må alle bevægelser, der går ind for frihed, gå sammen.

- Alle har sin historie, sit syn på økonomi eller socialpolitik. Vi vil respektere de forskelle og ser vores rolle i EU som at respektere nationerne. Det sker ikke nu.

- Den forskellighed er en rigdom, sagde Marine Le Pen.

Hun er da også klart til at tage imod mange flere partier, ikke mindst den kontroversielle ungarske statsleder, Victor Orban, og hans parti Fidesz.

Victor Orban og Fidesz har været på kant med Europa, da landet ses som bryde fundamentale demokratiske principper. Samtidig har gruppen i EU-Parlamentet EPP, som Fidesz er del af, været ved at smide partiet ud.

- Orban er velkommen i vores bevægelse, og jeg synes, at der er plads til ham. I dag sidder han sammen med Merkels (Tysklands kansler Angela Merkel, red.) parti, Webers (MEP Manfred Weber, red.) parti.

- Hvordan kan han det, når de er så uenige?, spurgte Marine Le Pen.

Hun understregede efterfølgende, at hun ikke ser noget problem i at kæmpe for den ene side for nationalstaternes totale autonomi og stærke og forpligtende aftale landene imellem på inden for migration.

- Enhver nation må have sin egen politik. Det er et folks ret at bestemme, hvem de tager imod og under hvilke omstændigheder.

- Samtidigt kan man godt have et samarbejde, hvor et land eksempelvis kan bede om hjælp, hvis det bliver ramt af masseindvandring. Der er ikke et paradoks mellem suverænitet og samarbejde, men en komplettering, sagde Marine Le Pen.