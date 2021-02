Laveste i halvanden måned: Under 500 er indlagt med corona

Her var der også 493 indlagte med corona. Siden steg antallet markant, til det nåede det hidtil højeste 4. januar, hvor 964 var indlagt.

Onsdag ligger 91 af de indlagte på intensivafdeling, og 66 er tilkoblet en respirator. Det er i begge tilfælde to færre end tirsdag.

Samtidig er ti smittede personer døde. Det oplyses ikke, om de har været indlagt på et af landets hospitaler.

Der er registreret yderligere 425 tilfælde af covid-19. Det svarer til 0,39 procent af de 110.377 prøver, der er kommet svar på.

Både antallet af daglige smittetilfælde og andelen af daglige positive prøver har dermed været nogenlunde konstant de seneste dage.

- Det er glædeligt at se, at antallet af indlagte og antallet af dødsfald falder, og at smitteprocenten stadig er meget lav.

- Men den virkelige store bekymring er den engelske variant, som ligger og ulmer, siger professor emeritus i epidemiologi ved Københavns Universitet Thorkild Sørensen.

Den engelske variant udgjorde fire procent af de positive coronaprøver i uge 1. Men det er steget uge for uge, og i uge 4 udgjorde varianten kaldet B117 16,5 procent af coronaprøverne.

B117 er årsagen til, at Danmark i øjeblikket er midt i en omfattende nedlukning med lukkede skoler, detailhandel og et forsamlingsloft på fem personer.

- B117 er inden for få uger steget ganske hurtigt, så det er bestemt noget, vi skal tage alvorligt - også selv om varianten måske ikke er helt så smitsom, som de første meldinger fra England gik på, siger Thorkild Sørensen.

Faldet i antallet af indlæggelser giver ifølge professoren luft til, at der kan komme et forøget smittetryk, når skolerne genåbner for de mindste fra næste uge.

- Genåbningen for de mindste skolebørn er set med mine øjne fornuftig.

- Men det betyder, at vi andre skal holde endnu bedre fast i coronahensynene, hvis vi skal undgå, at indlæggelserne stiger for meget, og vi stresser sundhedsvæsenet ud over det rimelige, siger Thorkild Sørensen.

Siden det første tilfælde af covid-19 blev konstateret herhjemme 27. februar sidste år, har der været 199.782 smittetilfælde.

Der er registreret 2170 coronarelaterede dødsfald.