Lastbilchauffør kørte 26 timer i streg uden hvile

27 gange i løbet af 28 dage brød en hollandsk chauffør reglerne for, hvor længe man må sidde bag rattet i en lastbil uden at holde pause - og hvor længe man skal hvile.

I et tilfælde har han kørt knap 26 timer mellem to hvil. Det tilladte lyder på maksimalt ti timer i træk. Dermed overskred han den daglige køretid med 158 procent, skriver Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse tirsdag.

Det er ikke oplyst, om den hollandske mand kørte rundt på danske veje, da han sad bag rattet i mere end et døgn. Men han blev standset af betjente fra Tungvognscenter Øst ved en rutinemæssig kontrol mandag.

Her lavede betjentene et udtræk fra takografen for de seneste 28 dage, og her stod det klart, at chaufføren havde overskredet køre-hviletiden i stor stil.

Derfor kan han og vognmanden se frem til en samlet bødepåstand på i alt 342.000 kroner for en række brud på loven.

Derudover risikerer den 66-årige hollænder en ubetinget frakendelse af førerretten til store køretøjer, når sagen kommer for Retten i Roskilde til marts næste år.

Reglerne siger, at en lastbilchauffør højst må køre ti timer i streg, ligesom der skal være et dagligt hvil på mindst ni timer.

- En tonstung lastbil med en chauffør, der har kørt i næsten 26 timer, er selvsagt en meget farlig lastbil at have på vejen, og derfor er jeg glad for, vi fik stoppet den risikable kørsel, inden det eventuelt gik galt, udtaler politikommissær Henrik Fobian, der er leder af Tungvognscenter Øst.

- De højst tilladte ti timers kørsel mellem hvilene er netop indført for at sikre, at chaufføren får mulighed for at sove og restituere, så han ikke bliver træt under kørslen til fare for sig selv og øvrige trafikanter, siger han i pressemeddelelsen.

Chaufføren havde få dage inden sit møde med danske betjente kørt 22,5 timer uden at have holdt de minimum ni timers hvil. Det kunne højst blive til knap halvanden time i løbet af døgnet den 23. september.

Den 66-årige mand havde heller ikke et chaufføruddannelsesbevis, som er krævet ved erhvervstransport. Dette forhold udgør en tredjedel af bødekravet - i alt 114.000 kroner.

Vognmanden står til en bøde på de resterende 228.000 kroner. Politiet beholder hans lastbil, indtil bøden er betalt.

Den digitale takograf, som betjenten trak data fra, registrerer elektronisk oplysninger om køretøjets og førerens aktiviteter.