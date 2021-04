Lastbilchauffør fløjet til Riget efter sammenstød med vejtræ

En mandlig lastbilchauffør er mandag formiddag fløjet til Rigshospitalet med helikopter efter et solouheld på Risbyholmvej ved Havdrup.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi på Twitter.

Vejen er spærret for trafik i begge retninger som følge af uheldet.

Havdrup ligger vest for Solrød Strand og syd for Roskilde.

Chaufføren blev kvæstet, da lastbilen påkørte et vejtræ. Det er uvist, hvorfor uheldet skete.

En bilinspektør er tilkaldt for at undersøge stedet og lastbilen for på den måde at hjælpe med at fastlægge årsagen til sammenstødet.