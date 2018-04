Lars von Trier kommer alligevel med til Cannes festival

De 18 deltagende film blev udtaget til selve konkurrencen for nylig, var von Triers film ikke iblandt dem.

Instruktøren Lars von Triers film "The House That Jack Built" er udvalgt til at deltage i filmfestivalen i Cannes uden for hovedkonkurrencen, oplyser festivalen.

Men nu kommer filmen altså alligevel med på filmfestivalen, blot uden for selve hovedkonkurrencen.

"The House That Jack Built" har skuespilleren Matt Dillon i hovedrollen. Filmen beskrives som en thriller, hvor man følger en seriemorder over en periode på 12 år.

I 2000 vandt Lars von Trier Guldpalmen i Cannes for filmen "Dancer In the Dark".