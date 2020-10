Lars Weiss afløser Frank Jensen som Københavns overborgmester

Fredag blev det officielt, at Lars Weiss (S) afløser partifællen Frank Jensen som overborgmester i Københavns Kommune.

Det meddeler Socialdemokratiet i København.

- Jeg er glad for, at Lars har sagt ja til at påtage sig den store opgave, det er at være overborgmester for vores by, siger Jan Salling, der er formand for Socialdemokratiet i København, i en pressemeddelelse.