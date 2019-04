Lars Von Trier med ny pris: Med alderen får man priserne

Tirsdag var en festdag for filminstruktør Lars Von Trier, da han for sin enorme danske filmskat blev overrakt Karen Blixens årlige Rungstedlundpris.

- Jeg må sige mange gange tak. Jeg har lagt mærke til, at det er et spørgsmål om alder, når man begynder at få kylet priser i nakken. Men det er specielt, og jeg føler et samvær med Karen Blixen, sagde Lars Von Trier.

Han havde ikke skrevet noget ned, men forklarede, at han havde læst Karen Blixens "Den afrikanske farm" i en ung alder, som han var glad for og betaget af. Og så har han gået over 50 ture i området omkring Rungstedlund. Han sluttede sin tale med en hilsen til dronningen.

- Jeg vil sige til majestæten, at om forhåbentlig lang tid, så får vi en rigtig, rigtig god og rar konge. Og det kommer fra en republikaner. Mange tak, sagde han.

Overrækkelsen fik også selskab af D-A-D guitarist Jacob Binzer, som Lars Von Trier havde valgt som musikalsk indslag. Han bad om tung rockmusik. Jacob Binzer gav derfor nogle korte numre på sin elguitar.

Rektor ved Den Danske Filmskole Vinca Wiedemann motiverede prisen og lagde vægt på Lars Von Triers kompromisløshed og filmiske visioner og kaldte ham en "mester i at lege med masker".

- Så forskellige Karen Blixen og Lars Von Trier måske forekommer, lige så ens er de. Hos både Blixen og Trier er det spøgefulde og sære flettet uadskilleligt ind i hinanden.

- Karen Blixen ville i Trier have fundet en storslået legekammerat, sagde hun.

Lars Von Trier er gennem årene blevet hædret med flere store filmpriser og er kendt for blandt andet "Antichrist", "Nymphomaniac", "Dogville" og senest "The House That Jack Built" fra 2018.

Rungstedlundprisen uddeles til en person, der har indlagt sig fortjeneste, gerne inden for et felt, som interesserede Karen Blixen.

Med den ærefulde pris følger også 50.000 kroner. Den er blevet uddelt siden 1991.