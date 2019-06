Lars Midtiby bliver ny direktør for naturfredningsforening

Og selv om det er med "et stik i hjertet", at han forlader handicaporganisationen, glæder han sig til den nye opgave.

Lars Midtiby skifter stillingen som direktør for Danske Handicaporganisationer ud med posten som direktør i Danmarks Naturfredningsforening.

- Vi skal sikre, at den grønne omstilling kommer på skinner. Det er en kæmpe udfordring at nå at gøre det i tide, så vi kan passe på vores natur og passe på klimaet og miljøet. Og det er vores vigtigste opgave.

- Vi har haft et fantastisk grønt folketingsvalg, men ord gør det ikke alene. Og der har Danmarks Naturfredningsforening en vigtig opgave i at sikre, at politikken mellem valgene også er grøn, siger Lars Midtiby.

41-årige Midtiby har tidligere været partisekretær i Socialdemokratiet i flere år. Han har været i Danske Handicaporganisationer siden 2016 og tiltræder den nye stilling hos Danmarks Naturfredningsforening den 1. september.

Ifølge Midtiby kan han i sin nye stilling drage fordel af, at han både har erfaring fra et politisk miljø og fra en anden organisation.

I Danmarks Naturfredningsforening skal han arbejde sammen med foreningens præsident, Maria Reumert Gjerding, som står i spidsen for foreningens politiske arbejde. Lars Midtiby bliver som direktør den øverste administrative leder.

- Jeg tror, at vi kommer til at være et stærkt makkerpar. Jeg glæder mig i hvert fald enormt meget til samarbejdet, siger Lars Midtiby.

Danmarks Naturfredningsforenings kommende direktør var partisekretær i Socialdemokratiet fra 2007 til 2016.