Efter længere tids spekulation bekræfter Lars Løkke Rasmusen fredag endegyldigt i B.T., at han danner et nyt politisk parti. (Arkivfoto)

Lars Løkke bekræfter nyt parti i midten af dansk politik

Tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen bekræfter i B.T., at han stifter et nyt politisk parti.

Tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen bekræfter, at der kommer et nyt politisk parti i Danmark.

Det skriver han i sin klumme hos B.T.

Lars Løkke har flere gange luftet tanken om at danne et nyt parti, siden han kort inde i 2021 meldte sin afgang fra Venstre og efterfølgende dannede et nyt politisk netværk kaldet "Det Politiske Mødested".

Og nu er idéen tilsyneladende blevet flyvefærdig.

Uden at gå alt for meget i detaljer skriver den tidligere V-formand, at det nye parti har ambition om at skabe "fremdrift og forandringer i et krydsfelt mellem en blå blok, der martres af værdipolitikken og en rød blok, der hænger fast i et fortidigt syn på individ og stat".

Lars Løkke Rasmussen sagde onsdag til Berlingske, at han har en ambition om at etablere "et parti i midten af dansk politik".

I B.T. skriver han ikke noget om, hvad det nye parti kommer til at hedde, eller hvem der eventuelt kommer til at stille op til folketingsvalg for partiet.

Men onsdag blev tidligere folketingsmedlem for Venstre Jakob Engel-Schmidt ansat som sekretariatschef i Lars Løkkes politiske netværk.

Før det nye parti vil være at finde på stemmesedlen skal der indsamles 20.100 vælgererklæringer.

Lars Løkke Rasmussen skriver i sin klumme, at over 15.000 danskere har meldt sig ind i "Det Politiske Mødested", siden det blev stiftet 8. januar.

Det politiske netværk har endnu ikke annonceret, om det allerede er gået i gang med at indsamle de nødvendige vælgererklæringer.

I B.T. løfter Lars Løkke også lidt af sløret for, hvad det nye parti vil se som sin politiske linje.

Her taler den tidligere statsminister blandt andet om at "sænke erhvervsskatter, så Danmark bliver endnu mere konkurrencedygtigt" og samtidig får muligheden for at "øge kvaliteten i de tilbud og vilkår, vi byder de svageste".

Han skriver også om muligheden for at omlægge SU-stipendier til lån på landets kandidatuddannelser.

Lars Løkke Rasmussen forlod Venstre 1. januar 2021 efter at have været medlem af partiet i mere end 40 år.

Han var statsminister fra 2009-2011 og igen fra 2015-2019.