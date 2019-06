Lars Løkke Rasmussen siger farvel til dronningen

En forsamling af pressefolk og andre nysgerrige tilskuere har torsdag formiddag taget opstilling på Amalienborg Slotsplads for at se statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) ankomme til det rituelle farvelbesøg hos dronning Margrethe.

Besøget, hvor Lars Løkke Rasmussen har orienteret om den parlamentariske situation, tog omkring 20 minutter. Ud over dronningen var kronprins Frederik ifølge hoffet også til stede.

Statsministeren har indgivet regeringens afskedsbegæring, siger han efter besøget.

- Jeg har lige orienteret om resultat af valget i går, som jo fører til, at der ikke er flertal til min regering, og derfor har jeg indgivet regeringens afsked, siger han til TV2 News.

Dronningen vil efter alt at dømme indkalde de enkelte partier i Folketinget til dronningerunden i løbet af dagen for at tale med dem om, hvem de vil pege på som forhandlingsleder.

Eftersom at der er flertal til rød blok, er det Lars Løkke Rasmussens forventning, at det bliver Mette Frederiksen, der får mulighed for at undersøge muligheden for at danne regering.

- Lige nu ser jeg, at der et flertal, som vil pege på Mette Frederiksen. Med henblik på hvad, ved jeg ikke. Det er en konstruktion med mange indbyggede konflikter, siger han.

På valgaftenen sagde Venstre-formanden, at det bliver næstformand Kristian Jensen og gruppeformand Karen Ellemann, som tager til dronningen med en anbefaling om, at der dannes en midterregering med Lars Løkke Rasmussen i spidsen.