Lars Larsen var ejer af et golfresort, der nu flytter adresse til Lars Larsens Vej 1 i Gatten, Nordjylland. (Arkivfoto)

Lars Larsen får vej opkaldt efter sig i Nordjylland

Centervej i Gatten omdøbes til Lars Larsens Vej, efter at Jysk-stifteren for syv uger siden døde.

Lars Larsen får opkaldt en vej efter sig i Nordjylland. På vejen ligger det golfresort, som Lars Larsen ejede indtil sin død for syv uger siden.

Det skriver TV2 Nord.

Jysk-stifteren døde den 19. august i år, 71 år gammel. I hans minde omdøber Vesthimmerlands Kommune Centervej i Gatten til Lars Larsens Vej.

- En passende gestus til en af landets største erhvervsledere nogensinde på et sted, der virkelig betød utrolig meget for ham, siger borgmester i Vesthimmerlands Kommune, Per Bach Laursen (V), til TV2 Nord.

På vejen, der kommer til at bære Lars Larsens navn, ligger Himmerland Golf og Spa Resort, som forretningsmanden var ejer af.

Omdøbningen af vejen betyder, at Himmerland Golf og Spa Resort nu er at finde på Lars Larsens Vej 1.

Erhvervsmanden var passioneret omkring golf og etablerede blandt andet golfturneringen Made In Denmark. Turneringen blev i 2014 til 2017 afholdt på hans golfresort.

- Han var med til at sætte Vesthimmerlands Kommune på verdenskortet. Da man besluttede, at der skulle laves en Europatour, så var det den største sportsbegivenhed i Danmark nogensinde, siger Knud Kristensen (K), tidligere borgmester i kommunen, til TV2 Nord.

Lars Larsens søn fortæller, at stedet altid været et vigtigt sted for Lars Larsens familie.

- Derfor er vi også meget beærede over, at Vesthimmerlands Kommune har besluttet at Centervej fremover skal hedde Lars Larsens Vej, siger Jacob Brunsborg, der i dag er bestyrelsesformand i Jysk, til TV2 Nord.

To måneder før sin død trak Lars Larsen sig fra bestyrelsen i Jysk, som han stiftede i 1979 og siden er blevet til en verdensomspændende koncern med 2800 butikker i 52 lande.

Med en formue, der i 2018 blev opgjort til 35,1 milliarder kroner, var Lars Larsen Danmarks fjerderigeste person.