Lars Gaardhøj bliver ny regionsrådsformand i hovedstaden

46-årige Lars Gaardhøj er således blev valgt af et enigt regionsråd.

Det oplyser Region Hovedstaden i en pressemeddelelse tirsdag.

Han afløser 1. august Sophie Hæstorp Andersen, der fortsætter som menigt medlem. Dermed får hun mere tid til at fokusere på valget til overborgmesterposten i København.

Det var sidste år, at hun meddelte, at hun ønsker at blive overborgmester i København i forbindelse med kommunalvalget til november i år. Hun er sit partis spidskandidat til posten.

Lars Gaardhøj vil dermed varetage posten i få måneder, inden der er valg 16. november. Han er i forvejen gruppeformand for Socialdemokratiet i regionsrådet, som han har været medlem af siden 2010.

- Jeg ser frem til opgaven og går til den med både stolthed og ydmyghed og vil gerne sende en varm tak til Sophie for hendes store indsats for Region Hovedstaden, udtaler han.

Han vil nu have fokus på, at hospitalerne skal tilbage til hverdagen, lyder det.

- Efter en formidabel indsats fra vores mange medarbejdere og ledere er vi kommet rigtig godt igennem corona, og vi skal nu have fokus på at få afviklet de sidste udskudte behandlinger og operationer, samtidig med at vi passer på vores personale, udtaler Lars Gaardhøj.

Sophie Hæstorp Andersen udtaler, at hun er stolt over de resultater, som regionen har opnået.

- Jeg er stolt over de resultater, vi har opnået i regionen de seneste år med at udvikle et mere menneskeligt sundhedsvæsen og blandt andet nedbringe ventetiderne til behandling uanset, om man er fysisk eller psykisk syg, siger hun.

Hæstorp Andersen er tidligere medlem af Folketinget. Hun blev valgt i Folketinget første gang i 2001, da hun var 27 år.

I 2005 mistede hun sit mandat, men kom ind igen i 2007, da Pia Gjellerup trådte ud. Ved valget samme år blev Hæstorp Andersen valgt på ny. I 2014 blev hun formand for regionsrådet i Region Hovedstaden.