Langt tilløb til den store succes for Hamm

Men vejen til rollen, der gjorde ham til et kendt og prisbelønnet ansigt, var lang. Den 10 marts fylder skuespilleren 50 år.

Mange kender nok Jon Hamm bedst som reklamemanden Don Draper i "Mad Men"-serien. Rollen resulterede i en Emmy i 2015 og to Golden Globe-priser.

Hamm flyttede til Los Angeles i 1995 med en bil og kun 150 dollar i lommen. Han havde drømt om at bo der, siden han som niårig besøgte sin tante sammen med sin mor.

Det blev den sidste store ferie, Jon Hamm tog med sin mor, da moren døde af kræft, da han var ti år gammel.

Hans opvækst var på flere måder hård. Forældrene blev skilt, da han var to år gammel. Han mistede også sin far og bedstemor i en alder af 20 år. Farens død sendte ham ud i en depression.

- Min barndom var ikke den bedste. Jeg mistede min mor i en meget ung alder. Jeg har gode minder om visse ting, men jeg er ikke en person, som tænker meget tilbage, har han fortalt i avisen The Independent.

I Los Angeles arbejdede han som tjener, imens han ledte efter roller. Men rollerne kom ikke. Han nåede også at arbejde som scenograf på en pornografisk film.

Da han ikke havde landet nogle roller i tre år, satte han sig selv en deadline. Hvis han blev 30 år, og han stadig ikke kunne leve af at være skuespiller, ville han vende tilbage til hjemstaten Missouri.

- Jeg ville bare ikke være ham, der konstant løb efter noget, som nok ikke ville ske, har han tidligere fortalt.

Men som 29-årig fik han sin første større rolle som brandmanden Burt Ridley i den amerikanske TV-serie "Providence". Det betød, at han kunne sige jobbet som tjener op.

Rollen i serien "Mad Men", der første gang rullede over skærmen i 2007, gjorde ham til et kendt ansigt. Men da seriens sidste sæson sluttede i 2015, havde Hamm på flere måder et udfordrende år.

Han var på afvænningsklinik for alkoholmisbrug, og ham og kæresten igennem 18 år, Jennifer Westfeldt, gik fra hinanden.

Efter afslutningen på "Mad Men" har han forsøgt at tænke ud af boksen, med de roller han spiller.

Han har flere gange gæstet det amerikanske komedieshow "Saturday Night Live" og kan generelt godt lide at spille mere komiske roller end Don Draper.

Derfor er en af de næste ting på tapetet hovedrollen i genindspilning af 80'er-komedien "Fletch - hva' var navnet?". Men inden da kan man forhåbentligt se ham i en rolle i en ny "Top Gun"-film til sommer.

- Det er det bedste ved at være skuespiller, ærlig talt. Hvis man ville gøre det samme igen og igen, burde man nok arbejde på en fabrik, fortalte han i et interview med The Independent.