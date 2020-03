Langt flere mænd end kvinder er coronasmittet i Danmark

629 mænd er konstateret coronasmittet for nuværende. Imens er 331 kvinder registreret med smitten.

Det er på nuværende tidspunkt mænd mellem 40 og 49 år, som i videst udstrækning er ramt af coronavirus.

Det fremgår af en overvågningsrapport fra Statens Serum Institut, som er udgivet tirsdag ved middagstid.

I rapporten, hvor 960 smittetilfælde er inkluderet, fremgår det således, at 629 mænd er bekræftet smittet med coronavirus. 219 af dem er mellem 40 og 49 år.

Det samlede antal for mænd er tæt på det dobbelte sammenlignet med antallet af smittede blandt kvinder. Her er 331 konstateret smittet. 75 af dem er i alderen 40 til 49 år.

Ud over den nævnte aldersgruppe for mænd er de 50-59-årige samt de 30-39-årige blandt dem, der er hårdest ramt. Her er henholdsvis 127 og 93 personer coronasmittede.

For kvinderne i samme aldersgrupper gælder det henholdsvis 59 og 54 personer.

Generelt er det de ældre og svækkede borgere, som er mest udsat i forhold til coronavirus.

Kigger man således på smittede blandt mænd over 60 år, er 94 personer mellem 60 og 100 år bekræftet smittet. Det samme gælder 51 kvinder i samme aldersgruppe.

Siden torsdag tester sundhedsmyndighederne ikke længere alle med symptomer. Derfor vurderes det reelle antal smittede at være langt højere.

Det er primært personer i risikogruppen samt alvorligt syge, der testes.

På trods af det tester myndighederne omkring 600 personer om dagen. Det fortalte faglig direktør i Statens Serum Institut Kåre Mølbak på et pressemøde mandag.

Borgere med milde symptomer bliver bedt om at blive hjemme.

Udviklingen i antallet af smittede går generelt stærkt herhjemme. Ud over at antallet af smittede stiger dagligt, så gælder det også antallet af indlagte.

82 personer var tirsdag middag indlagt, heraf 18 på en intensiv afdeling. Og tirsdag eftermiddag er fire personer i respirator. Det oplyser Sundhedsstyrelsen.