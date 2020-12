Thomas Benfield, professor og overlæge på Hvidovre Hospital, mener, at lægerne i dag har bedre behandlinger, og at de har bedre styr på behandlingen, end i foråret - og at det er den altoverskyggende forklaring på, at færre dør med corona. (Arkivfoto)

Langt færre dør af corona end i foråret

To af landets hospitaler har en glædelig tidlig julegave til danskerne: et massivt fald i andelen af døde med corona siden foråret. Årsagen er bedre behandling.

Faren for at dø af en alvorlig covid-19-infektion er markant lavere nu, end da coronaepidemien boomede i foråret.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her