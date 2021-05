En række indkvarterede personer på tålt ophold og udvisningsdømte udlændinge på Udrejsecenter Kærshovedgård skal flyttes til et nyt udrejsecenter på Langeland. (Arkivfoto)

Langeland skal huse kriminelle udlændinge

Udvisningsdømte udlændinge flyttes fra Kærshovedgård til et udrejsecenter på Langeland. Nye tal dokumenterer, hvor store problemerne blandt de indkvarterede er.

Det har været en tilsyneladende gordisk knude at løse for politikerne. Men nu vil også den nuværende regering forsøge at gøre op med problemerne på Udrejsecenter Kærshovedgård, der ligger tæt ved Ikast i Midtjylland.

Det skal ske ved at flytte udvisningsdømte kriminelle og personer på tålt ophold fra Kærshovedgård til et nyt udrejsecenter på Langeland syd for Fyn kaldet Holmegaard.