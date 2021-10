Lange dage i byrådet tærer på privatlivet

Da Britta Bendix stillede op for Venstre som kandidat til byrådet i Esbjerg Kommune i 2017, havde hun et fuldtidsjob. Da hun blev valgt, gik hun på deltid. Og til sidst tog hun helt orlov fra sit arbejde.

- Mange gange skulle jeg være to steder på en gang, siger hun i dag, hvor hun netop er trådt ud af den politiske verden.

Hun stiller ikke op igen.

Britta Bendix er ikke den eneste, der har oplevet presset. For selv om kommunalpolitik ikke på papiret er et fuldtidsjob, kræver det tid - lang tid.

18 timer er den gennemsnitlige arbejdstid i kommunalbestyrelser og byråd ugentligt. Det viser den nye rapport Kommunalpolitisk Barometer 2021, udgivet af Det Nationale Forsknings- og Analysecenter, Vive.

Og arbejdet tærer særligt på de yngre medlemmer.

Helt præcist er det 59 procent af de responderende kommunalpolitikere født efter 1980, som svarer, at det politiske arbejde tager så meget energi, at det går ud over privatlivet.

Søren Serritzlew, der forsker i kommunalpolitik på Aarhus Universitet, kalder det et dilemma. For arbejdspresset kan jo blive for stort:

- På den ene side er hele idéen om at have et lokalt demokrati, at vi har politikere, der er relativt almindelige mennesker. Det er også en fordel, at det er mennesker med et helt almindeligt job.

Tilbage i 1970 - hvor det kommunalpolitiske landskab så helt anderledes ud - brugte den gennemsnitlige lokalpolitiker cirka 10-12 timer om ugen på sit arbejde. Arbejdstiden er kun gået op derfra - næsten da.

For faktisk er de 18 timer et lille fald fra sidste gang, Vive spurgte kommunalpolitikerne om den brugte tid på politisk arbejde. Det var op til kommunalvalget i 2017, hvor gennemsnitstiden hed 20 timer.

Coronakrisen er en mulig årsag. Men det kan også spille ind, at der er kommet en bedre kommunalpolitisk dialog om arbejdspresset.

Det mener Rasmus Tue Pedersen, der er forsker hos Vive og en af forfatterne til rapporten.

Desuden er der sket et fald fra 2017 i, hvor meget det politiske arbejde går ud over privatlivet, hvis man ser på den samlede gruppe af respondenter i alle aldre.

- Det er mit indtryk, at man i mange kommuner har en god dialog mellem forvaltning og politikerne om, hvor meget der skal på politikernes bord.

- Så den optimistiske udlægning er, at tidsforbruget måske ikke kommer til at stige mere, siger han.

Britta Bendix, der er født i 1988, har fået en direktørstilling hos FGU Vest. Det blev det sidste skub til, at hun nu er udtrådt af kommunalbestyrelsen og har lagt den kommunalpolitiske karriere på hylden.

- Jeg tænker, at alle, der siger ja til et betroet hverv, gerne vil sætte sig ind i sagerne. Det tager lang tid. Og vil man gøre det ordentligt, svarer det til et rigtigt arbejde, siger hun.

Rasmus Tue Pedersen mener, at netop presset på de yngre kommunalpolitikere, som er markant højere, er en afgørende grund til den skæve aldersfordeling i kommunalbestyrelserne.

- Det er bare ikke nødvendigvis særlig nemt at afsætte den tid, det kræver, hvis man er ung og har fuldtidsjob og børn, siger han.