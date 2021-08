Artiklen: Landstræner får pris for regnbuekritik af Uefa under EM

Kasper Hjulmand får prisen "Årets Laks" for kritik af UEFA, da stadion ikke måtte være oplyst i regnbuefarver.

Landstræneren for det danske herrelandshold i fodbold, Kasper Hjulmand, er blevet tildelt prisen "Årets Laks" af LGBT+ Danmark.

Det oplyser DBU på sin hjemmeside.

Prisen gives til en personer, som gennem det seneste år har gjort noget særligt for bevægelsen, der repræsenterer homoseksuelle, biseksuelle, transpersoner og andre, der bryder med normerne for køn og seksualitet.

Hjulmand modtager prisen, fordi han under sommerens EM i fodbold blandede sig i debatten om brug af regnbuefarver på stadioner.

Det var i forbindelse med, at UEFA forbød EM-stadionet i München i at være oplyst i regnbuefarver.

Markeringen var sat i værk, fordi Ungarns regering tidligere i år indførte en lov, der gør det ulovligt at "vise og promovere" homoseksualitet for børn og unge under 18 år.

Det ville Uefa ikke have, da forbundet fandt markeringen politisk, men det undrede dengang Kasper Hjulmand.

- Fodbold er det største sociale fænomen i verden, og hvis vi bruger det rigtigt, så kan vi skabe nogle sociale forandringer, som er gode.

- Og det har intet med politik at gøre, og jeg bryder mig ikke om politiske statements, for det er det her ikke for mig.

- Hvad er politik, og hvad er mere fundamentale menneskerettigheder, som man skrev under på i 1948? (FN's menneskerettighedserklæring, red)

- Vi er født lige, og vi hylder diversiteten, og vi hylder, at alle har lige ret. For mig har det intet med politik at gøre, sagde han.

Hos LGBT+ Danmark siger forperson Ask Ulrich Petersen, at Kasper Hjulmand med sin udtalelse viste, at alle må være, som de vil.

- Som Hjulmand selv så korrekt formulerede det i et interview, er fodbold det største sociale fænomen i verden og har potentialet til at skabe positive, sociale forandringer.

- Det potentiale bidrog Kasper Hjulmand til at udleve ved at stå fast om menneskerettigheder og bruge sporten til at sende et klart signal til regeringer rundt om i verden, siger han pressemeddelelsen.

Kasper Hjulmand udtaler i pressemeddelelsen, at han er glad for at modtage prisen.

- Men det betyder endnu mere for mig, hvis det kan sætte fokus på de udfordringer, vi har, hjælpe og gøre en forskel, siger han.