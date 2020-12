Landsretten stadfæster voldsdom til ishockeyformand

Formanden er blevet dømt skyldig for at have udpeget en 46-årig mand på værtshuset Old Games Pub i Aalborg, som efterfølgende blev udsat for vold af en af Bach Nielsens bekendte.

Det fandt sted den 2. marts sidste år.

Selv om Henrik Bach Nielsen ikke selv har svinget næverne, så har landsretten alligevel fundet ham skyldig i at have spillet en større rolle.

Ifølge anklager i sagen, Jesper Sønderup, var det videoovervågning på værtshuset, der blev afgørende.

- Det var tydeligt på billederne, at han (Henrik Bach Nielsen, red.) pegede på forurettede, som kort efter blev udsat for vold af en tredje mand, siger Jesper Sønderup.

Anklageren siger dog, at der også har været en mindre kontrovers mellem Bach Nielsen og den forurettede kort før voldsepisoden, som sammen med overvågningsbilleder blev afgørende.

Ifølge Jesper Sønderup har forurettede givet udtryk for, at episoden på værtshuset bunder i en mere end 30 år gammel kontrovers mellem ham selv og Bach Nielsen.

- Det har i hvert fald været den forurettedes forklaring, siger anklager Jesper Sønderup.

Jesper Sønderup siger desuden, at Bach Nielsen har nægtet sig skyldig under hele sagen.

- Formanden har forklaret til retten, at han ganske vist pegede i forurettedes retning, men at han pegede, "fordi der kom en høj lyd fra det område", fortæller Jesper Sønderup.

Indtil nu har der været navneforbud i sagen, efter at Bach Nielsen ankede sagen tilbage i november sidste år.

På grund af corona-situationen er sagen først blevet afgjort nu.