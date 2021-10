Landsretten stadfæster dom for hammeroverfald på hustru

En nu 74-årig mand forsøgte natten til 19. februar sidste år at dræbe sin daværende hustru ved at slå hende gentagne gange i hovedet med en hammer i et sommerhus på Fanø.

Et enigt nævningeting i Vestre Landsret stadfæstede torsdag dommen og fandt derfor den tiltalte, Jens Kristian Christensen, skyldig i forsøg på manddrab, fremgår det af en pressemeddelelse.

Overfaldet fandt sted, efter at kvinden havde fortalt ham, at hun ville skilles, kom det tidligere i år frem under den indledende retssag mod manden.

Han var den 18. februar i 2020 taget fra parrets bolig på Frederiksberg for at drage mod Fanø. Fra øens største by, Nordby, fortsatte han sin færden til fods.

Efter en tur på omkring 12 kilometer nåede han frem til et sommerhus i Sønderho, i hvilket han fandt sin nu daværende hustru i soveværelset.

I sommerhuset skulle han ifølge afgørelsen have banket kvinden i hovedet gentagne gange med en hammer. Hun overlevede hændelsen.

I byretten erkendte han at have begået overfaldet, men han nægtede sig skyldig i drabsforsøg. Han påstod, at han ikke havde haft til hensigt at dræbe sin kone.

Retten fandt det dog bevist, at han to gange under selve drabsforsøget havde udtalt, at han var kommet for at slå hende ihjel. På den baggrund blev han idømt seks års ubetinget fængsel.

Han valgte da at anke sagen med et ønske om frifindelse, men torsdag kom Vestre Landsret altså frem til samme konklusion som byretten.

Manden skal også betale 20.000 kroner i tortgodtgørelse til kvinden.