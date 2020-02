Landsret udviser mand efter livsfarligt hjemmerøveri

Gerningsmændene bandt deres offer, udsatte ham for knivstik, spark og slag med et koben og frarøvede ham værdier for i alt 95.000 kroner.

En ældre mand blev efterladt bevidstløs, efter at to mænd en morgen i februar 2017 havde overfaldet ham i hans lejlighed på Østerbro i København.

Pinslerne stod på i 40 minutter, før de stak af med udbyttet.

De to røvere samt en bagmand blev siden ved Københavns Byret idømt fængselsstraffe og udvist af Danmark for hjemmerøveriet.

Den ene - 47-årige Ifraim Osmani - ankede afgørelsen.

Men det skulle vise sig at være nyttesløst. For torsdag har Østre Landsret besluttet at stadfæste byrettens dom.

Ifraim Osmani idømmes fem års fængsel og udvises af Danmark for bestandig for røveri af særlig grov beskaffenhed.

Han er dog ikke dømt for at have deltaget i selve udførelsen af røveriet og overfaldet på offeret, der arbejdede som cykelhandler, men for at have transporteret to medgerningsmænd til offerets adresse.

Ifraim Osmani udstyrede dem med et koben, en snor og en kniv forud for hjemmerøveriet. Røveriet skete på hans foranledning, og han er derfor blevet beskrevet som bagmanden.

Ifraim Osmani har jugoslavisk baggrund, men har boet i Danmark i næsten 30 år og har kæreste og tre børn her i landet.

De to mænd, der udførte hjemmerøveriet, blev i Københavns Byret begge idømt syv års fængsel og udvisning for bestandig.

De kommer fra henholdsvis Makedonien og Albanien og blev foruden hjemmerøveriet dømt for drabsforsøg.

I løbet af de 40 minutter, som hjemmerøveriet varede, blev den ældre cykelhandler stukket med en kniv i venstre skulderblad, underarm og lår.

Han fik to brud på strubehovedet, da han blev trådt på halsen, og han blev slået både med knyttet næve og et koben.

Desuden blev han sparket i hovedet og på kroppen.

Da han blev efterladt, var han bundet på hænderne og i livsfare.