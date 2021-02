Landsret udviser fire medlemmer af banden LTF

I alt ni mænd var tiltalt i sagen, og de blev tilsammen idømt mere end 40 års fængsel. Desuden ville anklagemyndigheden have seks af dem udvist.

Fire unge mænd skal udvises for bestandigt, fordi de har deltaget i grov kriminalitet i banden Loyal To Familia.

Men landsretten valgte at udvise fire - heriblandt bandens vicepræsident - en fik en betinget udvisning, mens den sidste, der er portugisisk statsborger, slap for udvisning.

Sagen er blevet efterforsket af politiet under kodeordet "Operation Sundown" og handler om blandt andet grov afpresning, narkotika, våben og indbrud.

De ni mænd i sagen var i forvejen fundet skyldige af landsretten. Retten har slået fast, at de enten var medlemmer eller prøvemedlemmer af banden, som siden 2018 har været forbudt.

Otte af mændene har begået afpresning. Ofrene befandt sig i en udsat situation, har en af anklagerne ved et tidligere retsmøde sagt.

- Man har systematisk slået kløerne i mennesker, der havde problemer med misbrug og spillegæld, sagde anklager Christian Nielsen.

Et af ofrene var en mand, der blev omringet og derefter sparket og slået under et planlagt overfald i Hastrup Parken i Køge.

Mændene i banden, heriblandt to "krigsministre", udså sig ofre i Køge, Ringsted og i København.

I Køge Kommune blev problemerne så massive, at man så sig nødsaget til at træffe beslutning om en ekstrabevilling på en million kroner til oprettelse af en såkaldt taskforce.

Denne og andre afledte virkninger af bandens aktiviteter rundt om i landet er blevet fremhævet under en stor retssag, hvor domstolene skulle afgøre, om forbuddet mod LTF er i overensstemmelse med Grundloven.

Dette spørgsmål skal endeligt afgøres af Højesteret senere i år.

Den aktuelle sag blev i første omgang afgjort af byretten i Roskilde i april 2019. Tre blev udvist. Tre andre fik lov at blive. Begrundelsen var, at udvisning med sikkerhed vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser.

Et par af mændene er født i Danmark, andre har boet her i mange år. Vicepræsidenten og en anden har børn i Danmark.

- Vi synes, det er et fint resultat, siger senioranklager Mads Kruse fra Statsadvokaten i København.

- Det er et signal til bandemedlemmer om, at man udover hårde straffe også risikerer den ultimative straf - at blive udvist og adskilt fra sin familie.