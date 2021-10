Landsret stadfæster fængsling af Syrien-mor i terrorsag

Retten på Frederiksberg traf den rette beslutning, da den torsdag bestemte, at en 32-årig kvinde skal sidde varetægtsfængslet i foreløbig fire uger, sigtet for overtrædelse af straffelovens terrorparagraffer.

Det har Østre Landsret fredag afgjort.

Sammen med to andre kvinder, kom den 32-årige og hendes to børn natten til torsdag til Danmark fra Syrien. Samme dag blev de tre kvinder fremstillet i grundlovsforhør tre forskellige steder i landet.

De er alle tre sigtet for at have støttet Islamisk Stat og for uden tilladelse at have opholdt sig i konfliktzoner i Syrien. De blev alle varetægtsfængslet.

Den 32-årige kærede kendelsen om varetægtsfængsling til Østre Landsret, som fredag altså har stadfæstet den.

Ved Retten i Kolding blev en 37-årig kvinde varetægtsfængslet frem til 1. november. Også hun kærede kendelsen. Kæren skal behandles mundtligt i et retsmøde i Vestre Landsret, og det ventes tidligst at ske i næste uge.

Den 37-årige, der både har dansk statsborgerskab og statsborgerskab i et østeuropæisk land, kom til Danmark med syv børn. Hun har desuden en 15-årig søn, der allerede var i Danmark.

Det formodes, at kvindens mand, som hun tog til Syrien med, er død.

Endelig blev en 34-årig kvinde, der er mor til fem børn, varetægtsfængslet i fire uger ved Retten i Esbjerg. Hun accepterede afgørelsen og kærede den ikke.

Prisen for at tilslutte sig en terrororganisation er fængsel i flere år.

For eksempel blev en kvinde så sent som i august idømt fængsel i fem år, fordi hun opholdt sig hos Islamisk Stat. Opholdet varede i to år og ni måneder.

Den 23-årige kvinde har valgt ikke at anke dommen, der er afsagt af Retten i Glostrup.

Bare at opholde sig i en konfliktzone i Syrien uden myndighedernes tilladelse giver også ubetinget fængsel. Og det helt uanset årsagen til opholdet.Det har en sag fra Aarhus vist. En tidligere soldat, Tommy Mørck, besluttede at gå ind i de kurdiske styrker, hvor han kæmpede imod Islamisk Stat. Alligevel er manden idømt ubetinget fængsel i seks måneder.