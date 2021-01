Vestre Landsret skal vurdere fire prøvesager om coronabøder, der blev givet til deltagere ved et gaderæs. (Arkivfoto)

Landsret skal afgøre coronabøder ved gaderæs i Holsted

For mange var samlet ved gaderæs i Holsted i juni. Landsretten skal afgøre, om fire deltagere skal have bøder.

Overtrådte tre mænd og en kvinde forsamlingsforbuddet, da de i juni deltog i et stort gaderæs i Holsted?

Det bliver op til Vestre Landsret at afgøre, efter at Procesbevillingsnævnet har givet grønt lys til, at dommene fra byretten kan ankes. Det er nødvendigt med nævnets tilladelse, når der er tale om mindre bødesager som disse.

I november idømte Retten i Esbjerg de tre mænd på 23 til 28 år og den 20-årige kvinde skyldige i at have overtrådt forbuddet. Mændene fik bøder på hver 2500 kroner, mens kvinden slap uden straf.

Det gjorde hun, da hun modsat mændene, ikke var ude af sin bil. Derfor skulle hun ikke have nogen straf, vurderede byretten.

Ifølge retten gælder forsamlingsforbuddet også, selv om man sidder i en bil. Men retten udtalte også, at det kunne give anledning til tvivl, hvorvidt forbuddet også gjaldt deltagere, der ikke var ude af deres biler.

Politiet har sigtet langt flere end 200 i forbindelse med gaderæset, hvor der deltog langt flere end de 50 personer, som man maksimalt måtte samles på det tidspunkt.

Sagerne mod de tre mænd og kvinden er dog rejst som såkaldte prøvesager, hvor anklagemyndigheden i første omgang vil se, hvordan retten vurderer de sager.

Allan Sørensen fra Penta Advokaterne fortalte efter byrettens dom til TV Syd, at de søgte om tilladelse til at anke. Ifølge ham er sagen principiel.

Dels er der et spørgsmål om, hvorvidt forsamlingsforbuddet strider mod grundloven. Og dels er spørgsmålet, hvornår man kan sige at være "til stede".

- Det er et totalt uprøvet område, som vi anmoder om at få tilladelse til at anke, sagde advokaten blandt andet.

Byretten tog også stilling til, om forsamlingsforbuddet kunne være i strid med grundloven. Det mente retten dog ikke, at det var.

Det skyldes blandt andet, at forbuddet skal beskytte andre væsentlige interesser, herunder befolkningens liv og velfærd.