Landsret skærper straf for at trykke forbudt PET-bog

Østre Landsret skærper straffen til JP/Politikens Hus for at offentliggøre en bog om PET i strid med en dommers forbud.

Dermed ændrer landsretten sanktionen betragteligt i forhold til den afgørelse, som Københavns Byret kom frem til i januar sidste år.

Dengang fik Christian Jensen en bøde på 50.000 kroner, mens JP/Politikens Hus blev straffet med en bøde på 100.000 kroner.

Dommen er afsagt i en privat straffesag, som Politiets Efterretningstjeneste anlagde, fordi dagbladet Politiken 9. oktober 2016 valgte at offentliggøre hele bogen "Syv år for PET", som i høj grad drejer sig om den tidligere PET-chef Jakob Scharfs vurderinger af en række terrorsager.

Offentliggørelsen skete, selv om en dommer i Københavns Byret forinden havde nedlagt et midlertidigt forbud. Dette indgreb var ønsket af PET, som ville have klarlagt, om bogens udgivelse kunne skade tjenestens arbejde.

I præmisserne understreger landsrettens dommere, at det i et demokratisk samfund må anses for nødvendigt at kunne sanktionere forsætlige overtrædelser af forbud og påbud, som er nedlagt af domstolene.