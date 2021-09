Landsret sænker bilsynsmands dom for svindel med dyre biler

Det er en nedsættelse på et halvt år i forhold til hans dom i byretten. Retten i Næstved idømte ham 2 års fængsel.

En forhenværende bilsynsmand blev mandag i Østre Landsret idømt halvandet års ubetinget fængsel for blandt andet omfattende afgiftssvindel og dokumentfalsk.

Sagen startede, da et forsikringsselskab anmeldte en mistanke mod den 45-årige synsmand. Forsikringsselskabet mente, at han klonede dyre biler.

En klonet bil er en importeret bil, der bliver givet det samme stelnummer, som en bil der allerede befinder sig i Danmark. På den måde er det muligt at slippe for at betale den danske afgift.

Under ransagningen af den dømtes synshal i Slagelse fandt politiet både kontanter, en klonet Porsche og en hel del registreringsattester, der viste sig at være forfalskede.

Porschen var ud over kloningen også stjålet i Sverige, hvilket retten vurderede, at den dømte burde have vidst. Derfor er han også dømt for hæleri.

I byretten blev han idømt en bøde på 1,25 millioner kroner, og han skulle betale et erstatningskrav på 2,5 millioner kroner fra Skat.

Begge bliver ifølge mandens forsvarsadvokat, Kim Bagge, nedsat med omkring 100.000 kroner i forhold til dommen ved Retten i Næstved.

Det sker, da han blev frifundet for et af forholdene omkring en motorcykel, hvor landsretten ikke fandt det bevist, at han var skyldig, oplyser Kim Bagge.

Det præcise beløb han skal betale, har det ikke været muligt at få oplyst tirsdag eftermiddag, da Østre Landsret stadig er i gang med at skrive dommen.

Sagen drejer sig samlet om 18 biler og motorcykler, hvor han altså i Østre Landsret er blevet frikendt for at have snydt med en motorcykel.

Svindlen skal have foregået i perioden 2015 til 2017.

Han har fået frataget retten til at være synsmand i fem år.

Den dømte har ikke taget stilling til, om han vil forsøge at få sin sag for Højesteret, oplyser hans advokat.