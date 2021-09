Landsret nedsætter straf for tyvetogt gennem Jylland

Mens byretten i Aarhus idømte de fire mænd fængselsstraffe på mellem halvandet år og op til to år og ni måneders fængsel, har landsretten skåret et år af tre af dommene, mens den fjerde hovedsageligt blev gjort betinget.

Dommen faldt tirsdag ved Vestre Landsret. Her fik Yahya Karim Murad nedsat sin straf fra to år og ni måneders fængsel til et år og ni måneder.

Brødrene Ahmed Bilal Mirza og Yassin Bilal Mirza fik ligeledes skåret et år af deres straffe, så de blev idømt henholdsvis 18 måneder og 15 måneders fængsel.

En fjerde mand blev i byretten idømt halvandet års fængsel. Den straf blev nedsat til et års fængsel, hvoraf ni af månederne blev gjort betinget.

Mændene er fundet skyldige i en lang række tyverier, som blev begået af flere personer i forening i en stribe jyske byer. De fire mænd er dog dømt for et forskelligt antal tyverier og tyveriforsøg.

Landsretten har vurderet, at fremgangsmåden har været den samme. En af de dømte har afledt en ansats opmærksomhed, mens de andre tømte butikken for let omsættelige varer - altså ting der er nemme at komme af med - såsom cigaretter, kaffe og spiritus.

Tyverierne fandt hovedsageligt sted i den østlige del af Jylland, og ifølge landsretten havde tyvetogtet en systematisk og organiseret karakter. Særligt butikker i og omkring Aarhus fik besøg af tyvesjakket.

De dømte mænd, der alle er fra Aarhus, nåede dog også både syd og vest for byen.

Samlet blev der stjålet for store beløb, som de dømte i større eller mindre grad skal betale tilbage i form af erstatninger.

Det er specialenheden Særlig Efterforskning Vest (SEV), som har arbejdet med sagen ved blandt andet at indsamle og gennemgå videomateriale fra tyverierne.