Vestre Landsret i Viborg har idømt en 33-årig mand fængsel i et år og ni måneder for grov vold mod sin lille papsøn. (Arkivfoto)

Landsret nedsætter straf for grov vold mod spædbarn

En 33-årig mand er idømt et år og ni måneders fængsel for ruskevold mod sit tidligere papbarn.

En 33-årig mands grove vold mod et spædbarn skal udløse fængsel i et år og ni måneder.

Det har Vestre Landsret mandag afgjort, oplyser mandens advokat, Karina Schou.

Dermed sænkes straffen til manden, der i Retten i Viborg blev idømt to års fængsel i sagen.

Den grove vold mod spædbarnet fandt sted gennem flere måneder i 2017. Da var drengen omkring fire måneder gammel.

Her fik den lille dreng adskillige brækkede ribben og et brækket skinneben. Desuden fik han blod- og væskeansamlinger i kraniet og blødninger på nethinderne i begge øjne.

Ifølge anklageskriftet udsatte manden, der var barnets papfar, drengen for kraftig rystevold flere gange samt kraftige slag, faste greb eller tryk af kroppen og hovedet.

Anklagemyndigheden har i sagen gået efter at få ham idømt fire års fængsel.

Samtidig har den tidligere papfar nægtet sig skyldig.

I landsretten har sagen dog kun handlet om, hvilken straf manden skulle have - og altså ikke om han var skyldig eller ej.

Ifølge Karina Schou skyldes landsrettens mildere straf blandt andet, at den lille dreng udvikler sig fint på trods af skaderne.

Efter byrettens dom fortalte senioranklager Pia Koudahl til TV MidtVest, at Retslægerådet vurderede, at drengen med stor sandsynlighed havde varige skader, men at det først endeligt kunne vurderes, når han er syv år.

Byretten fandt manden skyldig i grov vold efter paragraf 245, men afviste at dømme efter paragraf 246, der kan bruges i særligt grove voldstilfælde.

I første omgang havde anklagemyndigheden anket byrettens dom med henblik på at få ham dømt efter den strengere paragraf, mens manden efterfølgende ankede for at blive frifundet.

Men de to parter trak deres krav, og landsretten skulle derfor kun afgøre, hvilken straf den grove vold skulle udløse.