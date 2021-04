Landsret nedsætter straf for grov vold mod 15-årige Mathis

Den 33-årige Jens Kristensen er dømt for grov vold mod den 15-årige Mathis Matthiassen og for at have efterladt drengen i hjælpeløs tilstand.

Vestre Landsret er enig med Retten i Hjørrings dom om, at en mand skal dømmes for grov vold mod den 15-årige Mathis. Men landsretten har samtidig nedsat straffen fra tre år til to års ubetinget fængsel.

Det skriver de regionale medier Nordjyske og TV2 Nord.

Men Jens Kristensen er frifundet for at have bragt den 15-årige i den hjælpeløse tilstand. Her blev det ifølge Ekstra Bladet lagt til grund, at Mathis Matthiassen "frivilligt og egenhændigt" tog mdma.

- Under hensyn til, at dødsårsagen ikke er fastlagt, er der ikke ført nødvendigt bevis for, at han har hensat Mathis Matthiassen i hjælpeløs tilstand, siger retsformanden ifølge Ekstra Bladet.

Den 15-årige blev om morgenen 28. marts sidste år fundet død ved nogle boldbaner i Hørby i Nordjylland.

Jens Kristensen og Mathis Matthiassen kom i kontakt på app'en GrindR, som formidler kontakt mellem bi- og homoseksuelle. De aftalte at mødes for at tage stoffer og dyrke sex.

Ifølge anklageskriftet udsatte Jens Kristensen drengen for grov vold med slag og spark og ved at kvæle ham med et hundehalsbånd. Han var også tiltalt for at have givet drengen mdma og for besiddelse af stoffet.

Men i landsrettens dom lægges der altså vægt på, at Mathis Mathiassen frivilligt tog mdma.

Den 33-årige har under hele sagen nægtet sig skyldig i vold mod drengen.

Jens Kristensen forklarede i byretten, at han frygtede, at hans kæreste ville komme hjem og afsløre hans hemmelighed - at han også havde sex med mænd.

Derfor kørte han Mathis Matthiassen tilbage til Hørby. Klokken 06.20 slæbte han drengen ud af sin bil og kørte fra boldbanerne.

Næsten to timer senere blev Mathis Matthiassen fundet, og klokken 08.32 blev han erklæret død.

Anklager Emil Stenbygaard er godt tilfreds med dommen.

- Det giver en afslutning på en dybt tragisk sag, som jeg håber, at alle kan komme godt videre fra, siger han.

Efter onsdagens retsmøde bliver Jens Kristensen løsladt, da han har siddet fængslet i mere end et år. Da straffen ikke er fuldt afsonet, vil han formentlig senere blive indkaldt til afsoning, skriver Ekstra Bladet.

Retten afgjorde også, at statskassen skal betale sagens omkostninger til landsretten. Jens Kristensen blev også frifundet for at skulle betale erstatning til den 15-åriges efterladte.