Landsret mildner domme i sag om bortført og tæsket 24-årig

Otte mænd blev i juni sidste år ved Retten i Glostrup dømt i sagen, hvor en mand i Københavnsområdet blev udsat for vold og smidt i et bagagerum.

Det har gavnet en række mænd at anke deres domme for en bortførsel og tæsk af en 24-årig mand i 2019.

De fik mellem halvandet og tre et halvt års fængsel for frihedsberøvelse, røveri og medvirken hertil.

De dømte ankede dommene til Østre Landsret, og her fik sagen tirsdag et andet udfald.

Ibrahim Deirawi blev ligesom i byretten idømt den længste straf, da han betragtes som hovedmanden i bortførslen.

Byretten takserede det til tre et halvt år, men landsretten ændrede det til to et halvt år.

Deirawi var ven med den 24-årige, der skyldte ham 4000 kroner.

De var raget uklar med hinanden over gælden, så de mødtes om aftenen den 3. september 2019 for at rede trådene ud.

Tre andre mænd dukkede op. De skulle efter eget udsagn agere mæglere i sagen, men sådan blev det ikke. I stedet eskalerede situationen.

Skyldneren blev slået i ansigtet flere gange med knyttet hånd, sparket og trampet på, hvorefter han blev kylet i bagagerummet på en bil, inden gruppen begav sig ud på en flere timer lang køretur.

Undervejs stoppede de og udsatte den 24-årige for mere vold.

Til sidst gik den forurettede med til at betale mændene en større sum. Byretten fandt det godtgjort, at beløbet var 450.000 kroner, men landsretten mente, at det var noget mindre. 345.000 kroner.

De tre hjælpere - Mohammad Khalil Heich, Abdallah Waleed Mousa og Nasim Nezami - blev i byretten idømt to år og ni måneder, to år og syv måneder og tre års fængsel.

Men landsretten nedsatte det til henholdsvis to år og tre måneder, to år samt to år og seks måneder.

To mænd, der i byretten blev idømt henholdsvis halvandet år og to års fængsel for medvirken, fik nedsat straffen til tre måneders fængsel.

De to sidste mænd i sagen fik ændret deres domme fra et år og otte måneder og halvandet års fængsel til henholdsvis en bøde og seks måneders fængsel.

- Udfaldet kommer selvfølgelig bag på mig, i lyset af at vi i anklagemyndigheden - og også byretten - har set anderledes på beviserne i sagen.

- Men vi tager det selvfølgelig til efterretning, siger senioranklager Emil Folker, Statsadvokaten i København.