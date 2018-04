Landsret lader syrienkriger beholde sit danske pas

26-årige Adam Johansen får lov til at beholde sit danske pas, efter at Østre Landsret fredag stadfæster byrettens dom om fire års fængsel for at lade sig træne og hverve af Islamisk Stat (IS) i Syrien.

Anklagemyndigheden havde anket byrettens dom med håbet om en skærpet fængselsstraf til Johansen samt en fratagelse af hans danske statsborgerskab.