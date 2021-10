Landsret kan afsige dom over Messerschmidt til februar

På et retsmøde tirsdag har landsretten fastsat datoerne for behandlingen af sagen.

I august blev næstformanden i Dansk Folkeparti kendt skyldig i dokumentfalsk og i svig med EU-midler for cirka 100.000 kroner.

Sagen drejer sig om uberettiget udbetaling af EU-midler til en konference, som skulle holdes i tilknytning til Dansk Folkepartis sommergruppemøde i Skagen i 2015.

Morten Messerschmidt ansøgte om pengene på vegne af partialliancen Meld.

Men hverken formelt eller reelt blev der afholdt en Meld-konference, fastslog en enig domsmandsret i Lyngby den 13. august.

Derfor fik pengene karakter af en direkte eller indirekte finansiering af et nationalt parti, hvilket klart strider imod en forordning.

I realiteten havde Meld i 2015 kun to aktive medlemmer. Partiets eneste aktive funktion var at kanalisere økonomisk støtte fra Europa-Parlamentet til Messerschmidts projekter, hed det i dommens præmisser.

Desuden begik han ifølge byretten dokumentfalsk, fordi han satte sin underskrift på en falsk kontrakt mellem Meld og det hotel, som skulle stå for konferencen.

Byretten forkastede Messerschmidts forklaring om, at han skrev under uden at gøre sig bekendt med indholdet. Det tager omkring et minut at læse kontrakten, noterer byretten

Retten i Lyngby idømte ham fængsel i seks måneder, som dog blev gjort betinget.

Morten Messerschmidt ankede på stedet til landsretten. Kravet er frifindelse.

Efter dommen i byretten indklagede Morten Messerschmidt retsformand Søren Holm Seerup for Den Særlige Klageret.

Det skete, efter at Ekstra Bladet kunne fortælle, at Søren Holm Seerup på Facebook likede et opslag fra tidligere folketingsmand og minister Søren Pind.

Ifølge Ekstra Bladet problematiserede opslaget Messerschmidts fortsatte næstformandsskab.

Efterfølgende offentliggjorde Morten Messerschmidt en række eksempler på, at Søren Holm Seerup på Facebook i en række tilfælde har liket eller kommenteret opslag om Dansk Folkeparti eller Meld-sagen.

Klagen kan betyde, at landsretten som det første skal beslutte, om sagen skal hjemvises til fornyet behandling i byretten - altså gå om.