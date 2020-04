Landsret indleder sag om tidligere cafékonges bedrageri

Fredag forventes det, at Østre Landsret vil påbegynde en ankesag, hvor blandt andet den tidligere københavnske cafékonge Bahram Sari Beliverdi er tiltalt.

Derudover fik en medtiltalt også en fængselsstraf. De valgte begge at anke dommen.

I byretten var der tale om 44 tiltalepunkter mod Sari Belverdi, og han blev kendt skyldig i samtlige af disse. Dengang lagde retten ifølge Ekstra Bladet vægt på kriminalitetens systematiske karakter.

Men mandens forsvarsadvokat, Kåre Pihlman, sagde til Ritzau, at han og hans klient var uenige i dommen, og at de derfor ville anke den.

Sari Belverdi og en medtiltalt blev dengang også erkendt skyldige i flere lovovertrædelser.

Blandt andet fik de i et tilfælde leveret kødvarer, som havde en pris på næsten 1.784.000 kroner, men de havde altså ingen "vilje eller evne" til at betale for varerne, som det dengang blev formuleret i anklageskriftet.

Derudover blev Sari Belverdi også dømt for momssvindel og for at overtræde fødevarelovgivningen.

Flere restauranter kunne nemlig ikke dokumentere køb af fødevarer, og kontrolrapporter fra Fødevarestyrelsen blev ikke hængt op.

Den 39-årige tidligere cafékonge har været ejer af det, der er blevet omtalt som Café Sommersko-imperiet i København.

Da der var flest steder tilknyttet, bestod imperiet af flere caféer i København og omegn. Det gælder blandt andet Café Sommersko, Café Dan Turell, Café Emma og Frederiksberg Café.

Det er endnu uvis, hvornår dommen i landsretten vil falde.