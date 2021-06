Landsret idømmer narko-hovedmand ti års fængsel

Desuden er han dømt for besiddelse af en pistol, men frifundet for anklager om besiddelse af to andre skydevåben, som byretten ellers havde dømt ham for.

Han deltog også i grov vold og frihedsberøvelse af en mand, der skyldte penge.

Landsretten har torsdag idømt Christian Holm Nielsen ti års fængsel og konfiskeret 600.000 kroner.

I sagen er Bryan Anthony Moore også dømt. Han udøvede vold mod skyldneren.

Han har fået to års fængsel i landsretten, hvilket er et halvt år mindre end byrettens dom. Med til hans dom hører et forbud mod at opholde sig i rockergruppen Bandidos' klubhuse i fem år.

Da Retten i Nykøbing Falster i september sidste år afsagde dom, fortalte anklager Skipper Pelle Falsled, at manden, der skyldte penge, blev udsat for meget grov vold.

- Han blev udsat for både slag og spark. Og det var slag med en totenschlæger, og så blev han slået med en boltsaks og truet med at få klippet sine fingre af, sagde han.

Over 100 telefonaflytninger har været brugt som bevis mod de to mænd i retten. Politiet begyndte aflytningen i oktober 2019, og de varede ved i en måned, før politiet slog til og anholdt Christian Holm Nielsen.

Det var blandt andet som følge af narkohandel på en parkeringsplads i Vordingborg i andet halvår af 2019, at politiet indledte efterforskningen.

Dommen mod de to mænd er en del af et større kompleks, hvor flere er idømt fængselsstraffe.