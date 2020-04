Landsret idømmer Hesalight-stifter syv års fængsel

I byretten blev Nørholt dømt for godt 400 millioner kroner. Men i landsretten er han kendt skyldig i strafbare forhold for yderligere omkring 200 millioner kroner.

Lars Nørholt ankede med det samme byrettens dom, da han i januar sidste år blev idømt syv års fængsel. Han krævede at blive frifundet i sagen.

I en pressemeddelelse skriver anklagemyndigheden, at Nørholt i landsretten er dømt for groft bedrageri for cirka 562 millioner kroner begået mod købere af virksomhedsobligationer udstedt af Hesalight.

Desuden er han dømt for mandatsvig ved at have fået Hesalight til at betale private udgifter for omkring 55 millioner kroner. Derudover er han dømt for groft momssvig for cirka 15 millioner kroner.

Kriminaliteten handler ifølge Bagmandspolitiet især om, at pensionskasser og andre investorer i den grad blev ført bag lyset.

Blandt ofrene var Pensam, Pension Danmark, Captar og andre.

- Helt almindelige danskere har mistet opsparede pensionsmidler som en konsekvens af svindlen, og derfor er jeg også tilfreds med, at landsretten med syvtommersøm har slået fast, at det er helt uacceptabelt og noget, der bliver slået meget hårdt ned på, siger specialanklager Jørn Thostrup i pressemeddelelsen.

Hesalight ville sælge løsninger med LED-lamper til kunder i ind- og udland. Væksten vakte opsigt. På et tidspunkt hyldede daværende statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) Hesalight for at være en grøn vækstvirksomhed.

Lars Nørholt er også idømt en tillægsbøde på godt 15 millioner kroner samt frakendt retten til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed indtil videre.

Også i byretten skete der konfiskation af et betydeligt millionbeløb, dels hos Nørholt selv, dels hos hans ægtefælle samt hos et spansk selskab.

Overordnet er landsrettens dom en stadfæstelse af byrettens, skriver Østre Landsret i en pressemeddelelse.

- Fængselsstraffen, tillægsbøden og rettighedsfrakendelsen blev stadfæstet, mens der for så vidt angår konfiskationen ud over et stort millionbeløb blev konfiskeret to ejendomme på Mallorca, skriver landsretten.

Lars Nørholts forsvarer, advokat Christian Laubjerg, fortæller, at den tidligere Hesalight-stifter er rystet over landsrettens dom.

- Han er selvfølgelig rystet over resultatet. Men vi skal have lejlighed til at læse dommen igennem, før vi kommer med eventuelle yderligere kommentarer, siger advokaten.

Tidligere på ugen afgjorde Retten i Roskilde en civil sag, hvor konkursboet efter Hesalight krævede erstatning af den tidligere ledelse.

Her blev Lars Nørholt sammen med bestyrelsesformand Lars Christian Jørgensen, bestyrelsesmedlem Martin Kent Nielsen og revisor Frank Bergmann dømt til at betale 200 millioner kroner i erstatning til konkursboet. Retten fastslog, at Nørholt ledede virksomheden på "en helt uforsvarlig måde".