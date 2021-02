Landsret hæver straf til rugemor der bedrog barnløse

Østre Landsret har torsdag idømt en 38-årig falsk rugemor to års fængsel for at bedrage tre par.

En 38-årig rugemor, der bedrog tre barnløse par, har fået hævet sin straf.

Landsretten har således torsdag skærpet straffen til to års fængsel. Det fremgår det af Østre Landsrets hjemmeside. I byretten blev kvinden idømt et år og ni måneders fængsel.

Den 38-årige falske rugemor fik de tre år til at betale samlet 460.000 kroner til hende til dækning af påståede udgifter i forbindelse med fertilitetsbehandlinger.

Sagen begyndte, efter at kvinden i foråret 2016 fik kontakt til de tre par over nettet og overbeviste dem om, at hun gerne ville være rugemor for dem.

De tre par kendte ikke til hinanden undervejs i forløbet, og de betalte hver især for samtlige udgifter, der var forbundet med blandt andet fertilitetsbehandlingen.

Mens hun fortalte et af parrene, at hun ikke blev gravid, fortalte hun et andet, at hun mistede barnet.

Hvad parrene ikke vidste af, var, at den i dag 38-årige kvinde blev gravid med tvillinger, som hun fødte i december 2016.

En faderskabstest har siden vist, at manden fra et af parrene er tvillingepigernes biologiske far.

Sagen har dog ikke handlet om forældremyndighed, men derimod om hvorvidt kvinden bedrog parrene ved at sige, at hun ville være rugemor, selv om det ikke var tilfældet.

Desuden fik hun udbetalt beløb højere end det, der gik til eksempelvis fertilitetsbehandling.