Landsret godkender fortsat fængsling i iraner-sag

Kun i særlige tilfælde må en varetægtsfængsling strække sig ud over et år, og det er netop tilfældet i en sag, hvor en norsk-iransk mand er fængslet for at planlægge et attentat på herboende iranere i Ringsted.

Østre Landsret har fredag sagt god for, at den 40-årige mand kan forblive bag tremmer, oplyser sagens anklager, Søren Harbo fra Københavns Politi. Harbo ønsker ikke at komme nærmere ind på landsrettens begrundelse.

I Ringsted boede en ledende skikkelse fra gruppen Arab Struggle Movement for the Libération of Ahwaz (ASMLA), der af den iranske regering beskyldes for at have stået bag angreb på iransk militær.

Den 40-årige mistænkes for på vegne af en iransk efterretningstjeneste at have deltaget i planlægningen af et attentat rettet mod manden i Ringsted.

Sagen har kørt for lukkede døre, og derfor er der kun få oplysninger om, hvad sagen drejer sig om.

- Mistankegrundlaget skal ikke komme til den iranske stats kundskab, sagde Søren Harbo under et tidligere retsmøde i sagsforløbet.

Sagen udløste i september i fjor en af de mest omfattende politiaktioner herhjemme. Det skete, fordi PET frygtede, at attentat var nært forestående.

PET holdt øje med ASMLA-lederens bopæl, da en Volvo kørte langsomt forbi. Da betjente forsøgte at standse bilen, gassede den op og forsvandt.

Det fik politiet til at stoppe trafikanter ved broer og færger. Ved Storebæltsbroen var der en kø på cirka 30 kilometer.

I oktober 2018 blev den dengang 39-årige mand anholdt og fængslet, og han har nu siddet bag tremmer i mere end 12 måneder.

Der er endnu ikke rejst tiltale i sagen, men der er afsat 11 dage ved Retten i Roskilde i det nye år til behandling af sagen.