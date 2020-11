Landsret giver erstatning for fængsling i terrorsag

Sammen med yderligere to mænd blev han i byretten frifundet for anklager om, at de skulle have medvirket til terrorangrebene i 2015.

De tre nåede at sidde varetægtsfængslet i omkring halvandet år i sagen.

Da de blev frifundet for tiltalen om terror, krævede de erstatning - først hos anklagemyndigheden og senere i Københavns Byret.

Her blev kravet om erstatning dog afvist.

Mændene var alle venner med Omar el-Hussein. De blev frifundet for medvirken til terror, da sagen blev behandlet i Københavns Byret i 2016.

Men de blev dømt for andre lovovertrædelser. Den ene af vennerne - som på gerningstidspunktet var 26 år - blev dømt for at have bortskaffet den M95-riffel, som Omar el-Hussein brugte ved angrebet på Krudttønden.

De andre blev dømt for mindre forseelser.

Alle tre søgte om erstatning i Østre Landsret for at have været fængslet, mens de var tiltalt for medvirken til terror, som var den primære anklage.

Men det er altså kun den 36-årige, som er berettiget til erstatning.

I forhold til mandens to kammerater påpeger landsretten, at mændene selv var skyld i, at de blev mistænkt og varetægtsfængslet i sagen.

Landsretten henviser til den begrundelse, som byretten gav for samme synspunkt. Her lød det blandt andet, at mændene indbyrdes havde aftalt, hvad de skulle sige til politiet, hvis de blev anholdt.

De skulle sige, at de ikke støttede Omar el-Husseins gerninger, og at de i øvrigt ikke vidste, hvad han havde gjort.

I dommen skriver landsretten, at den 36-årige var sammen med sine erstatningssøgende venner i et tidsrum frem til klokken 17.40 på dagen, hvor Omar el-Hussein angreb Krudttønden.

Også Omar el-Hussein var sammen med vennerne.

Krudttønden på Østerbro blev overdænget med skud midt på eftermiddagen, mens synagogen i Krystalgade først blev angrebet efter midnat.

Derfor mener landsretten, at den 36-årige selv var skyld i, at han blev mistænkt for at medvirke til angrebet på Krudttønden, hvor filminstruktøren Finn Nørgaard blev dræbt.

Til gengæld kunne han ikke forvente, at han ville blive mistænkt for medvirken til angrebet på synagogen mange timer senere, hvor Omar el-Hussein skød og dræbte vagten Dan Uzan.

Den 36-årige får kun erstatning for en del af sin fængsling - nemlig fra 3. februar 2016 til 27. september 2016, hvor han blev løsladt.

Han blev varetægtsfængslet 20. marts 2015.

Statskassen betaler hans omkostninger til sagen, mens de to venner selv må betale prisen for erstatningssagen.