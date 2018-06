Landsret frikender Bilka for danseuheld

I 2011 skulle personaleforeningen i Bilka i Herning holde årets julefrokost, og foreningen havde fået lov til at holde den i varehusets indgangsparti for at holde omkostningerne nede.

En times tid efter midnat bevægede en cirka 20-årig kvinde sig ud på dansegulvet sammen med en kvindelig kollega. På et tidspunkt gled hun og faldt bagover, så hun slog sin venstre albue.

Arbejdsskadestyrelsen vurderede i januar 2013, at der var tale om en arbejdsulykke og tildelte kvinden en godtgørelse for varige mén på fem procent.

Det fik kvindens fagforening, FOA, til på vegne af den unge kvinde at rejse en erstatningssag mod Dansk Supermarked A/S, som blandt andet ejer Bilka.

FOA-advokaten vurderede, at Dansk Supermarked var ansvarlig for, at dansegulvet blev glat, når festdeltagerne sjattede med de våde varer fra baren.

Både Retten i Herning og Vestre Landsret kom dog til en andet resultat.

Ud fra vidnernes forklaring var der stor usikkerhed om forløbet af julefrokosten - også om dansegulvet var vådt eller ej. Desuden var der i løbet af festen blevet gjort rent med en gulvvaskemaskine.

Det var derfor ikke bevist, at faldet skyldtes manglende renholdning, uanset at der ved efterfølgende julefrokoster blev lagt tæppe på dansegulvet.

Uheldet må anses for at være en hændelig begivenhed, som Dansk Supermarked ikke kan gøres erstatningsansvarlig for, slår Vestre Landsret fast.

I stedet for en erstatning på 534.000 kroner til den unge kvinde må FOA dykke lidt i fagforeningskassen for at betale dækning af sagsomkostninger på 80.000 kroner.