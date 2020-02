Landsret frifinder rocker - fik 11,5 år af byret for drabsforsøg

En rocker fra Bandidos er torsdag blevet frifundet for at have planlagt, at en ung hashsælger blev forsøgt dræbt i en lejlighed i Næstved.

I Østre Landsret er der enighed om frifindelsen, skriver TV2 Øst. Tidligere var den 36-årige mand blevet idømt fængsel i 11 år og seks måneder af Retten i Næstved.