Landsret frifinder politimand for vold mod fodboldtilskuer

Politimanden var blandt de betjente, der blev sat ind for at standse urolighederne.

En video fra en anholdelse førte til, at der blev klaget over betjenten til Den Uafhængige Politiklagemyndighed. Politiklagemyndighedens efterforskning førte til, at Statsadvokaten sidste år besluttede at rejse tiltale mod ham.

Ifølge tiltalen skulle han have slået en polak, der var i håndjern, ti gange med sin stav.

I byretten blev han idømt 60 dages betinget fængsel for grov vold. Han ankede til Østre Landsret, som onsdag har frifundet ham med dommerstemmerne 6-0.

- Landsretten finder, at han har handlet inden for politilovens regler. Han har altså passet sit arbejde, siger hans forsvarer, advokat Stine Gry Johannessen.

- Han er utroligt lettet. Tre år er lang tid at have sådan en sag hængende over hovedet. Desuden har han været suspenderet, siden der blev rejst tiltale sidste år, men nu kan han vende tilbage til sit arbejde, fortsætter hun.