Landsret forhøjer straffen i den første sag om coronasvindel

En 29-årig mand fra Glostrup idømmes fængsel i to år og tre måneder. I foråret forsøgte han at score 427.500 kroner via ordningen om lønkompensation.

Fra sit firma, der udlejer varebiler, bildte han myndighederne ind, at han havde fem ansatte, heriblandt hans far. Han er dømt for både bedrageri og for dokumentfalsk.

Straffen er mere end en tredobling i forhold til det normale niveau i andre sager om bedrageri i samme størrelsesorden.

I august mente Københavns Byret, at straffen skulle være fængsel i et år og seks måneder. Anklagemyndigheden var ikke tilfreds og ankede derfor til landsretten.

Den dømte skal også af med en tillægsbøde på 1.275.000 kroner.

Folketinget vedtog i foråret, at straffen i sager med forbindelse til pandemien kan firedobles.

Det resultat kommer landsretten tæt på i afgørelsen, hvor senioranklager Mads Kruse fra Statsadvokaten i København havde bedt om fængsel i tre år.

En lang række andre sager er på vej til retssystemet. Samlet set er der indgivet 128 anmeldelser til politiet om svindel med hjælpepakkerne, viste den seneste opgørelse fra Bagmandspolitiet.

Den dømte, der i øvrigt også kører taxa, sagde til landsretten, at han fortryder, hvad han har gjort.

- Jeg er virkelig skuffet over mig selv, sagde Hamza Ahmad, da han fik det sidste ord.

Hans forsvarer, advokat Louis Beck Nielsen, kaldte Folketingets radikale skærpelse af straffen for noget makværk. Blandt andet fordi den savner en ordentlig begrundelse, og fordi de sagkyndige i Straffelovrådet ikke er blevet inddraget.

- Det er en lille mand med en lille virksomhed. Han er ikke det store grimme eksempel, sagde Louis Beck Nielsen om sin klient.

Ifølge ham er konsekvenserne ikke tænkt igennem. Firedoblingen vil betyde, at økonomichefen i et stort selskab kan vente en straf på fængsel i ti år eller derover, hvis det drejer sig om et tocifret millionbeløb, lød det.

Derimod bad senioranklager Mads Kruse i sin procedure landsretten om at sende et tydeligt signal om, at denne form for kriminalitet koster dyrt.

- Der er tale om en grov udnyttelse af en særlig sårbar situation i samfundet. Det rammer os alle sammen, når personer snyder og svindler med hjælpepakkerne, sagde han.

De tre landsdommere og tre domsmænd var enige om afgørelsen.